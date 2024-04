Milan | Okafor | «Male nel primo tempo | ma ora vinceremo a Roma!»

(Di domenica 14 aprile 2024) Le parole di Noah, attaccante del, dopo il pareggio sul campo del Sassuolo. Tutti i dettagli in merito Noah, attaccante del, ha parlato a Dazn dopo il pareggio sul campo del Sassuolo. VOLEVANO VINCERLA – «Sapevamo non sarebbe stato facile. Nelnon abbiamo giocato bene ma abbiamo ritrovato il nostro gioco». ANALISI – «Non abbiamo fatto bene

Noah Okafor , attaccante del Milan che ha siglato la rete del 3-3, ha parlato a DAZN al termine della gara col Sassuolo: `Sapevamo che non sarebbe... (calciomercato)

Sassuolo-Milan, due gol annullati a Chukweze per fuorigioco: cosa è successo - Il Milan ha raggiunto il pareggio contro il Sassuolo in rimonta, grazie a una grande prestazione di Chukwueze e dei compagni con Okafor che ha siglato il 3-3 nel finale di partita. Partenza in salita.ilmessaggero

Milan, Pioli:“Oggi parlerei di errori ma non di atteggiamento” - Il Milan rimonta ma non va oltre il pareggio contro il Sassuolo. Finisce 3-3 al Mapei Stadium di Reggio Emilia nella 32esima giornata di Serie A, i rossoneri recriminano anche per i due gol annullati ...momentidicalcio

Pioli: "Milan disattento, ma abbiamo creato. Futuro Prima dobbiamo vincere il derby" - Così l'allenatore rossonero nel post partita: "Leao ha un talento superiore agli altri, deve imparare a convivere con le aspettative. Il nostro obiettivo è il secondo posto" ...gazzetta