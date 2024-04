LIVE Giro di Romandia 2024 - prologo in DIRETTA | Zijlaard è vicinissimo a vincere questa prova contro il tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.30 E’ partito anche Brandon McNulty: l’ultimo corridore nella starlist odierna. 17.29 Eccoci con Giulio Ciccone al traguardo: il suoè 03’09”.20. 17.28 Intanto arriva anche Simon Yates: per lui un 03’04?66. 17.27 Cameron Scott vaal colpaccio: l’australiano chiude secondo a 02’56?33. 17.27 E’ partito Giulio Ciccone! 17.26 Mancano pochissimi corridori al completamento di questo. 17.23 Pronto Simon Yates e a ruota partirà poi Giulio Ciccone, precisamente alle 17.26. 17.20 Remi Cavagna termina lontanissimo a 03’07?98. 17.17 E’ partito Remi Cavagna! In tre minuti sapremo se Maikelcontinuerà ad avere la leadership o no. 17.15 Cavagna si sta scaldando in vista della partenza. 17.13 Per ora non cambia neanche il ...