Monza pareggia i conti. La vittoria su Perugia arriva all'ultimo respiro

(Di lunedì 22 aprile 2024) VOLLEY di Andrea Gussonida sogno al tie-break per la Mint Vero Volleyin gara-2 della finale scudetto. I brianzoli, sconfitti in gara-1, hannoto iimponendosi 3-2 sulla Sir Susa Vim. Gli umbri, come già successo giovedì sera e in molte altre occasioni quest’anno , sono partiti col freno a mano tirato, subendo subito un parziale confortante dei padroni di casa che, spinti dai quasi 4.000 spettatori di un’Opiquad Arena sold out e rumorosissima, non si sono più voltati indietro. A differenza di gara-1, i ragazzi allenati da coach Massimo Eccheli (tornato alla formula con i tre schiacciatori e Arthur Szwarc in panchina nonostante il buon impatto avuto dal canadese) non si sono sciolti nel finale del parziale e trascinati da un pimpante Stephen Maar si sono presi ...