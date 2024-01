LIVE Perugia-Monza 1-1 | Finale Coppa Italia volley 2024 in DIRETTA | gli umbri ritrovano la ricezione e pareggiano | 25-21

(Di domenica 28 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 La pipe di Plotnytskyi 25-21 Lo chiude Ben Tara con una diagonale da zona 2! Gliil conto! Uno a uno 24-21 Murooooooooooooo Loeppkyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 24-20 Primo tempo Di Martino 24-19 La pipe di Semeniuk 23-19 Primo tempo dietro di Galassi 23-18 Errore al servizio22-18 Errore al servizio22-17 Vincente la difesa di Held sull’attacco di Szwarc 21-17 Primo tempo Solè 20-17 Mano out Szwarc da zona 2 20-16 Magia di Giannelli, vncente Ben Tara da seconda line asenza muro a chiudere una lunga azione 19-16 Vincente Ben Tara da seconda linea 18-16 Errore al servizio18-15 Mano out Semeniuk da zona 4 17-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Loeppkyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 17-14 Errore al servizio ...

22-25 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Monza non si ferma e vince ... (oasport)

DIRETTA PERUGIA MONZA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA! Finalmente ci siamo, sta per prendere il via la diretta di Perugia Monza che è la finale di Coppa Italia 2024 di volley maschile. Come abbiamo già ...Per la settima volta nella sua storia, la Sir Susa Vim Perugia è in finale della Del Monte Coppa Italia dove, domenica 28 gennaio 2024 (dalle ore 15:45) sfiderà la Mint Vero Volley Monza . I, allenati ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 gennaio 2024. L’ultimo pallone della semifinale della Del Monte Coppa Italia è appena caduto dopo oltre due ore di battaglia. Il punto lo ha fatto la Sir Susa Vim Perug ...