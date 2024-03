Volley | Monza mette Civitanova con le spalle al muro! Trento e Perugia sul 2-0 | Piacenza pareggia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) Oggi si sono giocate le gara-2 dei quarti di finale dei playoff scudetto di Superlega, il massimo campionato italiano dimaschile. Ricordiamo che le serie sono al meglio delle cinque partite, dunque passa il turno chi ne vince tre.si conferma in un eccellente stato di grazia e, dopo aver espugnato l’Eurosuole Forum, sconfiggeanche di fronte al proprio pubblico. La compagine brianzola si è imposta in rimonta per 3-1 (24-26; 25-18; 25-21; 25-20) e si è così portata sul 2-0 nella serie. Agli uomini di coach Massimo Eccheli basterà vincere un altro incontro per qualificarsi alle semifinali, mentre la Lube è con leale sarà chiamata al grande ribaltone. Prestazione sopra le righe da parte di Ran Takahashi (18 punti), Arthur Szwarc (14, 2 ace) e Stephen Maar (12 punti, ...