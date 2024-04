(Di lunedì 22 aprile 2024) Grande la curiosità del pubblico americano nei confronti del discusso film diWar resta inagli incassi USA segnando un'altra vittoria per A24. Non si arresta al corsa al botteghino americano diWar. Il provocatorio thriller distopico del registaha incassato altri 11 milioni di dollari neldi programmazione arrivando a quota 44,8 milioni. La pellicola rovente che vede Kirsten Dunst nei panni di una giornalista che attraversa gli Stati Uniti violentemente divisi sta beneficiando della curiosità del pubblico americano in un momento delicato a livello di politica internazionale.A24,War ha sovraperformato in mercati come Los ...

Civil War, il nuovo film di Alex Garland, è la quintessenza del racconto per immagini . Nel nostro approfondimento, vi spieghiamo perché non dovreste perderlo (nel miglior cinema che troverete). Non ...

Mentre Civil War di Alex Garland è sui nostri schermi, vi presentiamo alcune scene in italiano del film interpretato da Kirsten Dunst , nei panni di una fotoreporter in uno scenario di ...

L’età consigliata per vedere Civil War è attestata sicuramente per un pubblico di adulti e over 14 anni. Sebbene nel trailer sia presente un bollino verde ad indicare che la visione è adatta ...

Civil War: A heart-pounding thriller that spotlights the role of journalists in a democracy - Kirsten Dunst plays a wartime photojournalist in Civil War, co-starring Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson and Cailee Spaeny ...telegraphindia

Civil War di Alex Garland resiste in testa al box office USA per il secondo weekend - Grande la curiosità del pubblico americano nei confronti del discusso film di Alex Garland, Civil War resta in testa agli incassi USA segnando un'altra vittoria per A24.movieplayer

Box office, 'Back to Black' si aggiudica il weekend - Il biopic su Amy Winehouse vince senza stravincere, 'Civil War' al secondo posto. 'Un mondo a parte' diventa il migliore incasso italiano del 2024 ...adnkronos