Civil War - alcune scene in italiano con Kirsten Dunst nel film di Alex Garland

Gli occhiali da sole di Civil War, rosso sangue, retrò e un po' da 5 del mattino dall'alto di una collina di Glastonbury, appaiono per meno di cinque minuti nella lunga epopea bellica ad alta ... (gqitalia)

Civil War, il nuovo film di Alex Garland, è la quintessenza del racconto per immagini. Nel nostro approfondimento, vi spieghiamo perché non dovreste perderlo (nel miglior cinema che troverete). Non ... (movieplayer)