Civil War | quando il cinema parla per immagini - e fa paura

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 20 aprile 2024)War, il nuovo film di Alex Garland, è la quintessenza del racconto per. Nel nostro approfondimento, vi spieghiamo perché non dovreste perderlo (nel migliorche troverete). Non sappiamo se si rivelerà il film dell'anno, come abbiamo scritto nella nostra recensione, ma è sicuramente una pellicola dal grande impattoWar, nuova faticatografica di Alex Garland, prodotta dalla A24, che ha debuttato come suo miglior esordio di sempre nel primo weekend negli Usa, e distribuita nelle sale italiane da 01 Distribution. C'è un motivo preciso dietro questa nostra affermazione. Diciamo spesso che la settima arte debbare per, perché quello è il suo principale compito: non si può sfuggire ad una sceneggiatura solida, ma è attraverso la ...