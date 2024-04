Back to Black e Civil War in cima al boxoffice italiano del weekend

Fioccano diverse novità al Cinema nel weekend dal 19 al 21 aprile , tra le quali spicca “Back to Black” , il biopic su Amy Winehouse. Per la regia di Sam Taylor-Johnson, la pellicola non sarà la sola ...

Recensione, trama e cast del film Back To Black del 2024, biopic sulla vita di Amy Winehouse per la regia di Sam Taylor-Johnson

"A lei non interessava la fama: voleva essere autentica e rispettata": intervista a Marisa Abela e Sam-Taylor Johnson, protagonista e regista di Back to Black , film che racconta la vita della ...

Letteralmente Back to Black può essere tradotto con “tornare al nero”, ma per Amy Winehouse ha rappresentato un significato molto più profondo legato ad un suo stato d’animo particolare che ha dato ...

