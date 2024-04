In Civil War a rubare la scena sono soprattutto gli occhiali di Jesse Plemons

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 21 aprile 2024) Glida sole diWar, rosso sangue, retrò e un po' da 5 del mattino dall'alto di una collina di Glastonbury, appaiono per meno di cinque minuti nella lunga epopea bellica ad alta tensione del regista Alex Garland. Spiccano come un seguace di Donald Trump a un comizio di Bernie Sanders. Perché in un film deliberatamente privo di speranza e di sole, il soldato squilibrato interpretato darappresenta un lampo di colore? Interroga lo sparuto gruppo di giornalisti di Kirsten Dunst sullo sfondo di una fossa comune e mentre cresce la preoccupazione che Dunst e compagni possano essere i nuovi inquilini della fossa della morte, il rosso sembra un avvertimento. L'idea deglida sole è nata per caso. «Quando io e Alex Garland abbiamo parlato, lui voleva che il personaggio di ...