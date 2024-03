Arbitri | riforme e dossier | la guerra che spacca il calcio italiano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 4 marzo 2024) Che sia una stagione maledetta per polemiche e veleni lo si è capito da tempo. Una tempesta perfetta, mesi compressi tra scadenze elettorali (tra un anno la corsa per la presidenza della Figc, prima quella dell'AIA),lacrime e sangue da fare, spinte secessioniste in Italia ed Europa e un campionato che per qualche mese è vissuto sul ritorno della rivalità tra Inter e Juventus. La più dura e accesa del. Non sorprende, insomma, che arrivati alla fine dell'inverno il tono si sia alzato. La sparata del presidente della Lazio, Claudio Lotito, che studia come adire le vie legali o altro per sistemare i conti arbitrali e non solo, sono la fotografia però di un'escalation ormai fuori controllo. Difficile che il patron laziale ce l'avesse solo con il povero Di Bello, arbitro (pessimo) della sfida tra Lazio e Milan. Nel ...