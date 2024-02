Dimarco | «Possiamo giocarcela con tutti! Ci divertiamo a giocare»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024)ha segnato il 3-0 in Inter-Atalanta, il quarto gol stagionale. Le parole dell’esterno nerazzurro nel post-partita di Sky Sport NO CALCOLI – Queste le parole di: «I primi 10 minuti abbiamo fatto fatica, poi dopo il gol annullato abbiamo giocato come sappiamo ed abbiamo portato a casa una vittoria importantissima. Vantaggio sulla Juventus da gestire? Penso che la crescita che abbiamo avuto parta dalla finale di Champions League. Abbiamo capito chegiocacela con tutti, sono andati via giocatori importanti e ne sono arrivati di forti. Ragioniamo partita per partita, non si possono fare calcoli. Se approcci nel modo sbagliato finiscono male, dobbiamo continuare come sta facendo e finire il campionato nel migliore dei modi. Io mi diverto tantissimo, quando non tocco tanti palloni cerco di ritagliarmi uno spazio come ...