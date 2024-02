Iberdrola costruisce il più grande impianto solare d' Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il gruppoha firmato un accordo con Ib Vogt per la costruzione di un progetto fotovoltaico da 245 MW, denominato Fénix, in Sicilia. Lo si legge in una nota in cui il gruppo spagnolo presieduto da Ignacio Galán precisa che la costruzione dell'inizierà a marzo e sarà il piùprogetto fotovoltaico del Paese. In, ricorda infatti la nota, solo 60 impianti fotovoltaici superano i 10 MW di capacità e la media è di 26 MW. All'potrebbero sommarsi altri 60 MW, portando il totale a 305 MW. Quando entrerà in funzione, con i suoi 424.638 moduli fotovoltaici, l'genererà circa 400 GWh all'anno, fornendo energia pulita sufficiente a coprire il fabbisogno di oltre 140.000 abitazioni ed evitando l'emissione di 119.000 tonnellate di CO2 nell'atmosfera. ...