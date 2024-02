Sgarbi | il Tar respinge la richiesta di sospendere la delibera dell’Antitrust sull’incompatibilità dei ruoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 febbraio 2024) Macerata, 25 febbraio 2024 - Vittorioriceve il no del Tar riguardo la sospensione dellacon la quale l'Antitrust il 31 gennaio scorso ha dichiarato la sua incompatibilità nella carica di ex sottosegretario alla cultura per avere "svolto attività professionali in veste di critico d'arte, in materie connesse con la carica di governo in favore di soggetti pubblici e privati".con un colpo di scena aveva annunciato le dimissioni il 2 febbraio a margine di un evento organizzato a Milano. La decisione era arrivata dopo l'avviso dell'Antitusttra l’attività di sottosegretario e quelle in veste di critico d'arte. Roberto Serra / Iguana Press In un periodo non proprio facile percoinvolto in un'inchiesta su un quadro rubato: è indagato dalla procura di ...