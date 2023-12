Trani-Corato | incidente | due morti | bambini fra i feriti In serata

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Scontro frontale nel pomeriggio per cause da dettagliare. Nell’impatto fra le due utilitarie sulla strada provincialesonodue uomini.una donna di 38 anni ed i suoi due figli di 1 e 6 anni. L'articolo: duefra i In proviene da Noi Notizie..