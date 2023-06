Bce | Lagarde | “Pressioni dell’inflazione rimangono alte”

(Di lunedì 5 giugno 2023) La presidente della Bce ribadisce: "Ritirare misure di supporto, producono inflazione" Nell’area euro “gli ultimi dati disponibili suggeriscono che gli indicatori delleinflazionistiche di fondoelevati e, sebbene alcuni mostrino segni di moderazione, non vi è alcuna chiara evidenza che l’inflazione di fondo abbia raggiunto il picco”. Lo ribadisce la presidente della Bce, Christine, in audizione a Bruxelles davanti alla commissione Econ del Parlamento Europeo, presieduta da Irene Tinagli. “Secondo la stima flash di Eurostat – continua– l’inflazione complessiva è diminuita rispetto al picco di ottobre e si è attestata al 6,1% a maggio. Sebbene negli ultimi mesi gli effetti di base abbiano portato a una certa variazioneenergetica, il tasso è sceso a ...

