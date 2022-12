Papa Francesco | Commossi e grati per aver avuto Benedetto XVI - Ricordiamo una persona nobile e gentile

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il Pontificato di Ratzinger in 100 scatti la prima pagina Morte Ratzinger, edizione straordinaria de 'L'Osservatore Romano' il ricordo in prima pagina Morte Ratzinger, l'addio alemerito sui ...

ilmessaggero.it

Il messaggio del presidente della Repubblica aSullo stesso argomento: Ratzinger, teologo duro e mite che ha sempre difeso la fede dei semplici dai professorini snob Unche ci ...Cosìnel Te Deum. Alle 17 di oggi, nella Basilica Vaticana, il Pontefice presiede i primi Vespri della Solennita di Maria Santissima Madre di Dio, cui fa seguito l'esposizione del ... Il Te Deum di Papa Francesco: «Ricordiamo Ratzinger con commozione» Come rendere la vita quotidiana a Roma meno complicata Tanto per cominciare recuperando la gentilezza, usando l'educazione civica, cercando di non inquinare i rapporti umani e mantenere ...Papa Francesco nel Te Deum: "Solo Dio conosce il valore e la forza della sua intercessione, dei suoi sacrifici offerti per il bene della Chiesa".