Capodanno 2023 | i menù dei ristoranti stellati e non | 1450 euro da Heinz Beck | 250 – 700 da Alessandro Borghese con dj set di Pierpaolo Pretelli

(Di sabato 31 dicembre 2022) Per il cenone di fine anno va forte il granchio blu. Lo propongono le avanguardie della gastronomia. Sta attaccando l’ecosistema perché è una specie aliena ma è anche buona da mangiare: lo hanno scoperto gli chef che sempre più spesso la propongono ai buongustai. Tradizione o innovazione? Tasche piene o tasche vuote? Meditazione interiore o tuffo nell’oblio tanto domani è il nuovo anno e si ricomincia da capo? Ci sono molti modi per interpretare San Silvestro. Ma il comun denominatore è sempre lo stesso: le gambe sotto il tavolo, una tovaglia sulla quale adagiare le portate, un buon vino da assaporare aspettando la mezzanotte. Si può puntare su piatti tradizionali, le ostriche e il caviale, lo zampone e il cotechino. Oppure sul granchio blu del ristorante. Con le immancabili lenticchie, che si dice portino soldi nell’anno nuovo (ma per pagare certi cenoni ci vorrebbero in anticipo ...

Dal primo gennaio si fermerà al 2%, con aggiunta di un altro 1,34% solo dal primo luglio', sottolinea ancora il ministero delle Infrastrutture in un comunicato. Regalo diper gli ...Per ilsi stima che circa 70 mila ristoranti italiani saranno aperti e tra di loro alcuni spiccano più di altri. Stiamo parlando, ovviamente, dei ristoranti stellati, primo tra i quali ...ALESSANDRIA – Nell’augurare a tutti i cittadini un buon 2023, il sindaco di Alessandria ... brinderà all’arrivo del nuovo in piazza Marconi e per fare in modo che il Capodanno “sia davvero una festa”, ...Capodanno con i fuochi d'artificio I nostri utenti sono quasi tutti d'accordo nella scelta, in parte sorprendente ...