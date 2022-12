Pd | Bonaccini | ' se non cambiamo dirigenti e non rigeneriamo è inutile discutere'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Roma, 29 dic (Adnkronos) - "C'e' stata una sconfitta netta nel Paese e se nonil gruppo dirigente e nonil partito èdi una regione". Lo ha detto Stefanoin un incontro alla sezione di Livorno. "Certamente noi dobbiamo reagire e ripartire. In politica, come nella vita, si può perdere, l'importante è non perdersi", ha aggiunto il candidato alla segreteria del Pd.

Bonaccini prova così a coprirsi due fianchi su cui è vistosamente debole. Il primo: la politica estera, tema diventato almeno in apparenza centrale nei mesi seguiti alla guerra in Ucraina e sui cui il ...