TGCOM

Leggi Anche Silvio Berlusconi: oke ora riforma della Giustizia Leggi Anche, protesta contro i tempi: opposizione occupa commissione Bilanciosi è poi soffermato sull'...Paolonon perdona la sinistra e attacca il Pd per il comportamento che ha tenuto finora sulladi bilancio. Dem in shock totale dopo la batosta elettorale dello scorso autunno. E ora non sono ... Manovra, Liguori: "L'opposizione si è mossa in modo bambinesco" "Su questa manovra l'opposizione si è mossa in modo bambinesco, infantile". È il commento del direttore editoriale di Tgcom24 Paolo Liguori a " Controcorrente". "Il governo che è stato eletto a settem ...Paolo Liguori non perdona la sinistra e attacca il Pd per il comportamento che ha tenuto finora sulla Manovra di bilancio. Dem in shock totale dopo ...