La sostituzione di Rivera apre il valzer delle nomine Da Profumo a Descalzi | chi va e chi resta nelle aziende

"? In questo momento ha più detrattori che sostenitori". Così qualche giorno fa una fonte accreditata spiegava ad Affaritaliani.it come il direttore generale del Tesoro, Alessandro, non goda di grande stima all'interno del nuovo esecutivo. A lui vengono imputati i problemi relativi alla trattativa di Ita e alla gestione dell'affaire Mps. Per questo è pensabile che venga sostituito alla fine di gennaio, anche se sui nomi c'è ancora il massimo riserbo. Come riporta La Stampa, il ministro Giorgetti ha fin qui protetto il suo direttore generale, ma sembra che per lui non vi siano più grandi possibilità.