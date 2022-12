Un settantenne è stato trovato morto in casa dopo un mese

(Di lunedì 26 dicembre 2022) AGI - Un uomo di 70 anni, di origini tedesche, èsenza vita nella propriadi campagna a Manduria, nel Tarantino. L'uomo, che viveva da solo, èunfa e il decesso sarebbe dovuto a cause naturali, probabilmente un infarto. Sarà comunque l'autopsia, disposta dal magistrato, a stabilirlo con esattezza. A scoprire il corpo senza vita sono stati i carabinieri, chiamati da persone che erano andate a trovare il pensionato per gli auguri di Natale. Il medico legale,un primo accertamento, ha escluso la morte di origine violenta. Il corpo, indi decomposizione, era disteso sul pavimento vicino al letto. Gli amici dell'uomo a Manduria erano stati allertati dai parenti che vivono in Germania, preoccupati del silenzio del 70enne che da ...

