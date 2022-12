Usa | sparatoria centro commerciale | 5 arrestati

(Di domenica 25 dicembre 2022) Washington, 25 dic. (Adnkronos) - Cinque persone sono state arrestate per lanella quale è morto un 19enne la notte al Minnesota's Mall of America, il più grandedegli Stati Uniti. Lo ha riferito la polizia. I sospetti - ragazzi fra i 17 e i 18 anni - sono stati fermati dopo che la polizia ha eseguito un mandato di perquisizione sabato, ha detto ai giornalisti il ??capo della polizia di Bloomington Booker Hodges. Gli investigatori ritengono che l'assassino sia uno degli, ha aggiunto Hodges. Stiamo cercando di determinare se fosse coinvolto un altro tiratore. I sospetti dovrebbero essere accusati di omicidio di secondo grado, secondo Hodges. "Non sappiamo perché sia ??successo", ha detto. "Non capiamo il motivo, perché le persone semplicemente non collaborano e non vogliono ...

Sparatoria in un pub nella notte della vigilia di Natale vicino Liverpool. Lo riferisce la BBC news, secondo cui una donna è morta, e tre uomini sono stati ...