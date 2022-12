Calciomercato | Arsenal e United | possibili vie di fuga per Joao Félix

(Di sabato 24 dicembre 2022) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: 23/12/2022 In onda alle 19:27 TEC Il ‘Menino’, tornato ad allenarsi dopo aver superato la tonsillofaringite che gli aveva impedito di disputare il duello di coppa, potrebbe partire a gennaio in prestito La partenza di Matheus Cunha sembrava ritardare questatà, ma l’irruzione dei colossi inglesi ha ridisegnato lo scenario L’Atlético de Madrid è tornato ad allenarsi questa mattina dopo aver battuto l’Arenteiro nel secondo turno di Copa del Rey. Lo ha fatto senza i titolari, che hanno svolto un lavoro di recupero in palestra, ma con, completamente guarito dalla tonsillite che gli ha impedito di recarsi in Galizia con la squadra. Tutti i riflettori puntati sul nazionale ...

Calciomercato.com

Lì, qualcosa si rompe: ' Volevo andare via dall'Inghilterra, così trovai un accordo con la Juventus ma l'fece saltare tutto. Così andai al Manchester United'.La classifica Opta (con altri due dalla Serie A) LAZIO - MIDTJYLLAND 2 - 1: HIGHLIGHTS 9) BUKAYO SAKA () 9 partecipazioni tra gol e assist 5 gol 4 assist 9) ALEX BAENA (Villarreal) 9 ... Arsenal, futuro in bilico per Cedric Soares | Mercato | Calciomercato ... Calciomercato Juventus, l'olandese vicino al club di Torino Robin Van Persie, ex attaccante olandese di Manchester United e Arsenal ha raccontato all'Effe Relativeren Podcast un clamoroso retroscena ...Il fantasista, che si era da poco svincolato, non dovrebbe venire in Italia: il suo futuro sembra proprio essere in Inghilterra ...