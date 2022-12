Smalling-Roma | molti club lo cercano | il difensore ha un’altra idea

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Chrisè in scadenza con laa giugno 2023, ma la sua volontà sarebbe quella di continuare a giocare per i giallorossi nonostante i corteggiamenti Chrisè in scadenza con laa giugno 2023, ma la sua volontà sarebbe quella di continuare a giocare per i giallorossi nonostante i corteggiamenti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Juventus, Inter, Tottenham e Toronto avrebbero mostrato interesse per il centrale inglese, ma la suaè quella di voler prolungare con la. L'articolo proviene da Calcio News 24.

