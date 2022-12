Ostia | abbattuto il pino di viale del Lido | i residenti lo piangono | ma stava crollando su una palazzina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Non c’è più il famosodidel, che con le sue immense dimensioni occupava il marciapiede della nota via diall’incrocio con via Pietro Rosa. Una situazione che non è stata presa dai, che oggi gli hanno addirittura portato rose e biglietti critici con l’Amministrazione del X Municipio ai piedi di quello che rimaneva dei monconi. Eppure, l’albero non viveva di buona salute, tanto da pendere pericolosamente verso ladi fianco.ildidelLa domanda è lecita, soprattutto davanti a uno smantellamento delle foreste che ormai tocca tutto il pianete: è grave abbattere un? La questione è tutta da rintracciare nelle ...