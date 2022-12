L’Italia ritrova Castrovilli | “Dopo il gol mi è scesa una lacrima”

Leggi su serieanews

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Le dichiarazioni del centrocampista della Fiorentina e della Nazionale italiana Gaetanoil rientro in campo. Sono passati otto mesi dall’infortunio, durante il match tra la sua Fiorentina e il Venezia. Gaetanoha finalmente riassaggiato il campo, per la prima volta nella nuova stagione, nel match amichevole contro il Lugano. Un rientro in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.