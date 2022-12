Cagliari | cresce la fiducia per Ranieri

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ilsi avvicina al ritorno Claudio. Tutti i dettagli sulla trattativa tra l’allenatore ed il club Secondo quanto riportato da TMW, nelle ultime ore ci sono stati degli ulteriori passi in avanti per l’arrivo di Claudiosulla panchina del. Dopo oltre trent’anni dalla prima volta, l’allenatore romano ex Sampdoria si appresta dunque a tornare in Sardegna. Si attente ancora la fumata bianca definitiva, ma la trattativa sembra ormai essere in dirittura d’arrivo per il post Liverani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cagliaripad.it

... nelle ultime ore ci sono stati degli ulteriori passi in avanti per l'arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina del. Dopo oltre trent'anni dalla prima volta, l'allenatore romano ex Sampdoria ...... LE RUOTE BARI 18 42 26 13 8927 50 28 12 26 FIRENZE 21 68 16 81 07 GENOVA 89 68 66 75 82 ... Come abbiamo scritto in apertura,il valore del che questa sera giovedì 22 dicembre 2022 ... Cagliari, cresce la povertà: oltre 5mila chiedono aiuto Ripresa del pendolarismo e ritorno del turismo in Italia, dopo la crisi pandemica, sono tra le principali cause dell’aumento della produzione di rifiuti ...Ripresa del pendolarismo e ritorno del turismo in Italia, dopo la crisi pandemica, sono tra le principali cause dell’aumento della produzione di rifiuti urbani in Italia nel 2021. Soprattutto nei 16 c ...