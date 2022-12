Chiamano i carabinieri per una lite | ma in casa trovano altro | arrestata un’intera famiglia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Palestrina. Un’azienda a ”conduzione familiare”, che si era data alla distribuzione di stupefacenti, ma che ha fatto l’errore di chiamare iche li hanno subito stananti, nonostante l’intervento, all’inizio, fosse per un’altra ragione. Erano, infatti, intervenuti inper unain, ma poi hanno trovato dell’: marijuana, e in grosse quantità, certamente pronta per la distribuzione su piazza. Il forte odore ha attirato i militari fino ai sacchi di plastica dentro i quali la sostanza era conservata.è stata tratta in arresto, perché ritenuta coinvolta nelle detenzione e nello spaccio, come attività collettiva. Stretta antidroga a Roma, altre 11 persone in arresto: le operazioni quartiere per quartiere (FOTO) Arresta ...