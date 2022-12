Domitys Quarto Verde | a Bergamo un nuovo modo di vivere la terza età

(Di martedì 20 dicembre 2022) In città la prima struttura in Italia che consente agli over 65 diin una casa propria e in autonomia, usufruendo di una serie di servizi per mantenere uno stile di vita sano e attivo

L'Eco di Bergamo

Nei mesi di dicembre e gennaio,Verde , la soluzione abitativa innovativa per la silver age , ospiterà la seconda edizione della mostra di Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo . Il titolo della manifestazione ...Un grande evento, per festeggiare Ragazzi On The Road , il progetto che in 15 anni ha educato oltre 850 giovani all'importanza della prevenzione e della sicurezza sulle strade del nostro territorio. È ... Domitys Quarto Verde: a Bergamo un nuovo modo di vivere la terza ... In città la prima struttura in Italia che consente agli over 65 di vivere in una casa propria e in autonomia, usufruendo di una serie di servizi per mantenere uno stile di vita sano e attivo Chi l’ha ...Il Senior Housing di via Pinamonte da Brembate ospita la mostra a cura del comitato locale della Cri: le opere saranno esposte negli spazi del corner d’arte della struttura che per prima in Italia ha ...