La recessione e non la BCE | fermerà l’inflazione

Milano Finanza

... Chief Investment Officer UBS WM Italy - D'altra parte, sono possibili recuperi periodici e per questoci sembra opportuno assumere posizioni nette per quanto riguarda l'azionario". L' agenda ...stupisce che le stime internazionali diano per l'Italia una crescita zero per il 2023 e addirittura l'inizio di una. Quindi la battaglia per il Pil della Meloni comincia sotto cattivi ... Orcel (Unicredit): vi spiego perché non dobbiamo attenderci una ... Nessuno può dire con assoluta certezza che si verificherà una recessione nel 2023, ma sembra che non ci siano dubbi che gli utili societari subiranno pressioni e questo sarà un fattore chiave per i ...A Wall Street futures Usa lievemente positivi, dopo le vendite della scorsa settimana, provocate dal timore di una recessione non solo negli Usa ma a livel ...