“Putt***” Sanremo 2023 | primo scandalo Amadeus costretto a riparare all’ultimo minuto

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 17 dicembre 2022)muove i primi passi. Dopo l’annuncio al TG1 dei 22 concorrenti in gara da parte dial TG1 ieri sera – venerdì 16 dicembre – c’è stata la finalissima digiovani dopo la quale in sei sono riusciti ad approdare all’Ariston: si tratta di gIANMARIA canterà Mostro; Colla Zio, Non mi va; Shari, Egoista; OLLY, Polvere; Sethu, Cause perse; Will, Stupido. Il vincitore digiovani 2022 è gIANMARIA con La città che odi. Durante la serata c’è stata la partecipazione dei 22 big in gara che hanno annunciato i titoli dei loro brani. E non è mancata qualche sorpresa tra gli autori di alcuni brani: Damiano David dei Maneskin ha scritto “Duemilaminuti” per la debuttante Mara Sattei, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari firma “Terzo Cuore” il pezzo di Leo Gassmann (che ...