Mondiali nuoto | Paltrinieri oro negli 800 stile Italia record nella 4×50 mista uomini

(Di sabato 17 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ancora medaglie d’oro per l’aidiin vasca corta di Melbourne. Il campione azzurro Gregorioha trionfato800 metri, bissando la vittoria nei 1500. E’ una medaglia davisto che è la prima volta che si corre su questa distanza in vasca corta e perché con il crono di 7.29.99 ha stabilito anche ildei campionati. Argento al norvegese Christiansen, bronzo al francese Fontaine. L’ha conquistato la medaglia d’oro con ildel mondostaffettamaschile aiin vasca corta di Melbourne. Gli azzurri partiti in corsia 4 con ...

OA Sport

Ancora una medaglia per Gregorio Paltrinieri aidiin vasca corta in corso a Melbourne. L'azzurro ha vinto l'oro negli 800 stile libero, inseriti per la prima volta nel programma del Mondiale, con il tempo di 7'29"99, nuovo record ...di nuovo in vasca corta: Mora, Martinenghi, Rivolta e Deplano superano Stati Uniti e Australia. 'Greg' ancora protagonista: nuovo primato ... LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA: la 4x50 mista azzurra è la quarta meraviglia! Oro e record del mondo! Ora Paltrinieri Mondiali di nuovo in vasca corta: Mora, Martinenghi, Rivolta e Deplano superano Stati Uniti e Australia. 'Greg' ancora protagonista: nuovo primato europeo ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...