La più grande riforma militare del Giappone dal dopoguerra

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Prevede il raddoppio della spesa per la difesa e l'acquisito di armi più potenti, per difendersi da eventuali attacchi di Cina e Corea del Nord

la Repubblica

... e l'inizio del travolgente tour sold out nei Palasport #HITSONLY, ora lafesta di Max fa tappa al Circo Massimo di Roma, uno dei luoghi storici della Capitale nonché tra lesuggestive e ...... per altri è unritorno sulle scene, come Anna Oxa (la cui ultima partecipazione risale 2011)... Il tutto aveva fatto esplodere sui social una bomba: "Io non mi riprenderòda questa esibizione ... Il bancomat più grande del mondo