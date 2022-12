ilGiornale.it

La scorsa settimana a Gravina si è tenuta la secondadello Study Visit Italia del progetto Interreg FAME. Due giorni di intensi scambi e attività culturali e informative per le imprese che ...... con lo sfollamento, con la breve occupazione di Pola dadei partigiani slavi dopo l'... con avventure on thetra Pensacola, Foley in Alabama, Corpus Christi in Texas, titolo che dopo dieci ... Parte "Road to the Future": Autogrill investe sulla formazione Autogrill avvia un nuovo percorso di formazione con ELIS finalizzato all’inserimento di risorse nel settore della ristorazione ...