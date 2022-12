Napoli | cede l’asfalto | strada chiusa al traffico fino a domani

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Paura in via Bagnoli, nell’omonimo quartiere napoletano, dove si è aperta improvvisamente una grossa voragine. Laè sprofondata nel tratto di collegamento tra Bagnoli e Cavalleggeri., voragine a Bagnoli:Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e la ditta che si occuperà della messa in sicurezza e della riparazione. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

ilmattino.it

Napoli, voragine a Bagnoli: cede l'asfalto, strada chiusa Un'ampia voragine si è improvvisamente aperta in via Bagnoli, nell'omonimo quartiere napoletano. Le forze dell'ordine intervenute sul posto fanno sapere che i lavori ...