Luna | rientrata la capsula Orion | missione compiuta per Artemis 1

Missione compiuta per Artemis 1: la capsula Orion e'con un perfetto ammaraggio nell'oceano Pacifico segnando il successo della prima tappa del programma della Nasa per il ritorno alla. A 50 anni esatti dall'ultima volta che un uomo ha ......Orion èquesta domenica sulla Terra con un perfetto ammaraggio nell'oceano Pacifico. È il primo successo della missione senza equipaggio del programma della Nasa di ritorno sulla, a 50 ...Missione compiuta per Artemis 1: la capsula Orion e' rientrata con un perfetto ammaraggio nell'oceano Pacifico segnando il successo della prima ...(Teleborsa) - Missione compiuta per Artemis 1: la capsula Orion è rientrata con un perfetto ammaraggio nell'oceano Pacifico segnando il successo della prima tappa del programma della Nasa per il ritor ...