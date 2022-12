Alessandro Borghi in The Hanging Sun – Sole di Mezzanotte | il thriller noir sbarca su Sky

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022)in TheSun –disi prepara a conquistare il pubblico di Sky proprio oggi, 12 dicembre. Il film Sky Original diretto da Francesco Carrozzini andrà in onda in esclusiva oggi alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Action), in streaming su NOW e disponibile on demand. Per la gioia dei fan di, il film tratto dal romanzo “di” di Jo Nesbø , è unambientato tra le atmosfere rarefatte dell’estate norvegese, dove ilnon tramonta mai. Chi ha seguito l’attore di Suburra sui social sa bene cheè rimasto a lungo in quelle zone per girare il film mostrando ...