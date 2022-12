Qatar 2022 | il Marocco batte il Portogallo e va in semifinale | la festa a Marrakech

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ilile va in. Molta gente in strada a Marrakesh per festeggiare i Leoni dell'Atlante. (Immagini di Olga Piscitelli) 11 dicembre

DOHA () - " Lasciare Cristiano Ronaldo in panchina è stato un errore ". Così Luis Figo , ex stella ... nella sfida valevole per i quarti di finale del Mondialecontro il sorprendente Marocco , ...Coriaceo ! Tutti gli ascolti tv del prime time di sabato 10 dicembre: Rai Uno " Mondiali inFrancia VS Inghilterra ha appassionato 9.596.000 telespettatori col 45% di share; a seguire Il ...Il Marocco batte il Portogallo e va in semifinale. Molta gente in strada a Marrakesh per festeggiare i Leoni dell'Atlante. (Immagini di Olga Piscitelli) ...I Mondiali conquistano i telespettatori. Su Rai 1 la partita Inghilterra-Francia, in onda dalle 20 alle 22, è stata vista da 9.596.000 spettatori con il 45% di share, risultando di ...