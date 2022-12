Pizzul | «Nelle scuole calcio non ci si diverte più | così Maradona avrebbe smesso di giocare»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 11 dicembre 2022) Specchio intervista Bruno. Il tema sono i Mondiali in Qatar. «Questa del Qatar mi sembra un’edizione accettabile sul piano della qualità, anche se più per i singoli giocatori che per il gioco di squadra. Ci sono tanti, bravissimi talenti che fioriscono dappertutto, tranne che in Italia…».continua parlando di come sono cambiati i settori giovanili, con il passare degli anni. «Per noi vecchi pallonari non è bello vedere i settori giovanili delle squadre invasi da ragazzi provenienti da altre realtà, un bene da un lato, un male dall’altro.diitaliane non si divertono più: quando andavo all’estero vedevo i settori giovanili di Ajax e Barcellona, dove gli allenatori lasciavano che i ragazzi esprimessero estro e fantasia. Dalle nostre parti invece si fa più ginnastica che ...