L’Oriente brucia | non solo quello vicino

(Di sabato 10 dicembre 2022) Se del comportamento di Putin e compagni si può parlare in termini di megalomania e di istinto criminale, proseguendo verso est si prende facilmente atto che c’è di peggio, di molto peggio. È sufficiente spostarsi con l’attenzione in Medio Oriente, precisamente in Iran. La trasferta, anche se simbolica, di quell’organo lo farà spostare, oltre che nello spazio, anche nel tempo, nel Medioevo. Precisamente nell’intervallo più buio e cruento di quel periodo storico. Qualche giorno fa erano arrivate dall’Iran notizie e immagini di episodi di segno contrastante. Una parte delle alte gerarchie – quelle non religiose, quindi indipendenti, come lo possono essere in una teocrazia più rigida di un pesce congelato – lasciava trasparire segnali che incoraggiavano gli iraniani e chiunque abiti sulla faccia di questo mondo, a ben sperare in un allentamento della diffusa e opprimente tensione, come se ...