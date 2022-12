Inter | continua la tradizione Mondiale | almeno un nerazzurro in finale da 11 edizioni consecutive

(Di sabato 10 dicembre 2022)conun giocatore dell’inNonostante ancora si devono giocare gli ultimi due quarti di, ilin corso in Qatar ha già emesso una certezza: nellache si giocherà domenica 18 dicembre ci sarà ancora un giocatore dell’. A rappresentare i colori nerazzurri nell’ultimo atto sarà uno tra Marcelo Brozovic (Croazia) e Lautaro Martinez che con il suo rigore ha fatto staccare alla sua Argentina il pass per le semifinali dove ci sarà la sfida al suo compagno di club. Ecco i giocatori dell’che dal 1982 sono in: 1982: Altobelli (gol), Oriali e Bergomi (Italia)1986: Rummenigge (gol, Germania)1990: Brehme ...

Sport Mediaset

