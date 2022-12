LA NAZIONE

Il questore Auriemma ha sospeso la licenza dell'attività per 21 giorni. Il ferito ha una prognosi di 30 giorni, è stato soccorso solo dalla sorella anche lei vittima di ......Safeguard Defenders sull'esistenza a Bolzano di 1 delle 11 strutture segnalate in Italiail ... oltre a quella di Bolzano , anche a Milano , Roma , Prato ,e Venezia ) sarebbero state ... Firenze, scoppia una lite: uomo finisce in ospedale col naso rotto. Chiuso il locale Il questore Auriemma ha sospeso la licenza dell'attività per 21 giorni. Il ferito ha una prognosi di 30 giorni, è stato soccorso solo dalla sorella anche lei vittima di aggressione ...«Ho un po’ di influenza, va tutto bene» dice lui dopo che ha rischiato di cadere per un problema di pressione. Controlli a Careggi ...