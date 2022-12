Gol Leao | una meraviglia milanista per il 6-1 del Portogallo – VIDEO

Leggi su calcionews24

Gol, una perla dell'esterno del Milan ha sugellato la netta vittoria del Portogallo sulla Svizzera. Bellissima rete di Rafael Leão negli ultimi minuti dell'ottavo di finale tra Portogallo e Svizzera: tiro a giro dal limite dell'area e palla sotto l'incrocio dei pali. 65 minuti giocati totali nel Mondiale e ha fatto 2 gol, uno più bello dell'altro. Per l'esterno del Milan, entrato in campo all'87' minuto al posto di Bruno Fernandes, è il secondo goal in questo Mondiale in 65 minuti totali giocati.