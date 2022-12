Disinnesco ordigno bellico | chiuso tratto della “Casilina” nel Casertano

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLungo la strada statale 6 “” – per ildi un– è provvisoriamente interdetto al transito unin corrispondenza del km 151,200, a San Pietro Infine, in provincia di Caserta. La tratta stradale è situata in prossimità dei confini regionali con Molise (SS6dir/C) e Lazio. Sul posto è presente il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, impegnato nella regolamentazionecircolazione. Al termine delle attività dida parte degli artificieri sarà possibile ripristinare la regolare viabilità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

04/12/2022 - "L'operazione per ildell'bellico a Case Bruciate, Quartiere 8, è terminata. I residenti evacuati posso rientrare nelle loro abitazioni", lo comunica l'assessore all'Operatività Enzo Belloni.

A Pesaro sono terminate le operazioni didi una bomba della Seconda Guerra Mondiale che ha causato anche lo sgombero della zona da parte dei residenti. L'bellico, una bomba d'areo americana da mille libbre, è stato ...

Un team di artificieri dell'Esercito Italiano, in forza al 10° reggimento genio guastatori di Cremona, ha disinnescato con successo tre bombe ...