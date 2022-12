È la prima kermesse interamente dedicata a una visione cinematografica slow

... prosegue lacon altri imperdibili appuntamenti concertistici. Questa sera, alle 20, a ... Grandi artisti e una serie di eventi straordinari per questaedizione speciale palermitana, che ......30 ) e sulla conduzione della. Nello specifico, il conduttore ravennate ha rivelato nel ...giornalista nota al pubblico italiano per il suo programma ' Belve' in onda in seconda serata su...Dopo Antrodoco e Acquapendente, ora lo Slow Film Fest arriva a Roma. L’ottava edizione della kermesse, infatti, si terrà a SCENA (Spazio Cinema Evento e Nuove Arti della Regione Lazio) il 5, 6, 7 e 13 ...Quest'anno ad affiancarlo sul palco ci saranno Gianni Morandi (tutte le sere), Chiara Ferragni (prima serata e serata finale ... mentre nel 2021 si è cimentata come co conduttrice. Tornerà alla ...