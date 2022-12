Continueremo a difendere l' Ucraina | ma | Meloni | cambio di rotta

Per quanto riguarda invece le misure del governo per Kiev, 'noi - dice Meloni - abbiamo difeso el'Ucraina, ma non scaricheremo sui cittadini italiani i costi delle nostre ...Noil'Ucraina ma non scaricheremo i costi sui cittadini. A maggior ragione credevamo fosse necessario mettere in sicurezza questa azienda'. Il riferimento è all'Isab, la ...1' di lettura 04/12/2022 - La premier in un video sui social: "Il petrolio rischiava di finire nel calderone delle sanzioni" POLITICA (Roma). "Una materia strategica come il petrolio rischiava di fini ...La guerra tra Russia e Ucraina è arrivata al suo 284esimo giorno: gli aggiornamenti in tempo reale di domenica 4 dicembre ...