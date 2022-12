Frank Vallelonga Jr trovato morto nel Bronx | addio all’attore di Green Book

(Di venerdì 2 dicembre 2022)Jr., 60 anni. La polizia di New York l’hasu un marciapiede delprivo di sensi. Dopo l’arrivo dei soccorsi l’attore è stato dichiarato, ma non sono ancora state stabilite le cause del decesso. Le indagini sulla morte diJr., noto per aver interpretato il film, sono ancora in corso. La polizia ha però arrestato un uomo di 35 anni di nome Steven Smith con l’accusa di occultamento di cadavere.Jr. era il figlio del defunto attore Tony Lip, il cui vero nome era. Nel film premio Oscar del 2018,, diretto ...

