Calcio | Mondiali 2022 | Ghana-Uruguay | remake del match del 2010 Questa volta vale gli ottavi di finale

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Corsi e ricorsi storici. Si sa che la storia deidispesso e volentieri presenta incontri che, anni prima sono valsi qualcosa di importante e che danno la possibilità di rivincita ad una delle due squadre. Oggi è ladi: nel Girone H in Qatar c’è in palio il secondo posto cheglidi. Tornando indietro di dodici anni, alla Coppa del Mondo sudafricana, torna subito alla mente lo stessovole per i quarti di. Una partita incredibile, con l’1-1 nei tempi regolamentari, le tantissime opportunità nei supplementari e quel minuto assurdo al 120?, con la parata di Luis Suarez (espulso) ed il rigore sbagliato da Asamoah Gyan. Poi la lotteria ...

Evento : Ghana - Uruguay,2022 Data : 02/12/2022 Ore : 16.00 Dove vederla : Rai Sport e Rai Play. Sede : Stadio Al Janoub di Al Wakrah.