Polonia | Michniewicz | “Fatte scelte sbagliate | ma qualificazione meritata”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “È una, di cui sono molto felice. Il fatto che l’Argentina abbia avuto molte occasioni nel primo tempo è dovuto alle nostre. Non c’è nulla di cui lamentarsi, bisogna essere felici. Abbiamo sofferto, ma da quella sofferenza sarebbe potuto nascere qualcosa di migliore. Dopo il primo gol, gli avversari non hanno pensato a segnare altre reti ma a stancarci”. Queste le parole di Czeslaw, riportate da sport.tvp.pl, al termine di-Argentina 0-2. SportFace.

Nella, il ctsi affida alla coppia offensiva formata da Swiderski e Lewandowski. In panchina lo juventino Milik. A centrocampo, spazio al 'napoletano' Zielinski mentre in difesa ...2022 - 11 - 30 19:21:34 Le formazioni ufficiali(4 - 4 - 2): Szczsny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Zieliski, Krychowiak, Bielik, Frankowski; widerski, Lewandowski. All.. ...Qatar 2022, ecco i verdetti del Gruppo C: Alvarez trascina l'Argentina agli ottavi; finale da incubo per il Messico, passa la Polonia ...Mondiali Qatar 2022, finale thriller nel gruppo C con la Polonia che agguanta la qualificazione agli ottavi grazie ad una differenza reti superiore di un solo gol rispetto al Messico. L'Argentina, che ...